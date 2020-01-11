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قيادي بالوفاق يكشف عن الدولة التي سينطلق منها الطيران الحربي التركي لغزو ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال آمر المدفعية بالقوات التابعة للوفاق، فرج مصطفى اخليل، إن الطيران الحربي التركي نفذ أولى ضرباته، فجر السبت، كانت اولي على قاعدة الوطية التابعة للجيش الليبي.

وأضاف آمر مدفعية قوات الوفاق، أن ما أخر الطيران الحربي التركي، هو البحت عن قاعدة انطلاق آمنة وناجحة للطيران الحربي وليس المسير، لافتا إلى أن الطائرة المسيرة ثمنها لا يتعدي 100 ألف دولار،  ويمكن إطلاقها من أي مكان، وفق قوله.

وتابع: “الأتراك بحثوا عن مطار دولة مجاورة للانطلاق منه ولم يكن أمامهم إلا تونس والجزائر، فرفضت تونس العرض وقبلت الجزائر، واتجه الجيش الجزائري للحدود لتأمين أكبر عملية جوية ستحدث”

وأردف قائلا: “ليبيا أصبحت ساحة دولية للكبار فقط ومعركة مصالح انتصرت فيها الخارجية التركية بعد إقناع الرئيسين الروسي والأمريكي”

 وأكد أن، إيطاليا وفرنسا خرجتا من اللعبة السياسية خاسرتين بعد تدخل الأتراك والروس، ولم يعد لهم دور مجدي، بحسب المنشور.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • وجه الحمصة ديوث الأتراك يحلم بعون الله جيشنا المغوار سوف يحطم كل احلامكم يامقملين
    And as the libyee mentioned get back to your hole and get another drink cause you look like you need to contenue in believing in your fairy tales

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  • وتابع إخليل : “الأتراك بحثوا عن مطار دولة مجاورة للانطلاق منه ولم يكن أمامهم إلا تونس والجزائر، فرفضت تونس العرض وقبلت الجزائر، واتجه الجيش الجزائري للحدود لتأمين أكبر عملية جوية ستحدث… ياإخليل الله يهديك ويصلح رايك ، هل ترى وطنك يتلاعب به الغير وتستمر فى عنفوانك هذا ضد وطنك؟؟ لا ياآخى فالعيب كل العيب ان نطعن الوطن فى الصميم ، الوطن الذى ترعرعنا فيه وتعلمنا فيه هل هذا جزاءه؟؟ .. ربما تقول لى فنحن ندافع من اجل قضية وثورة ، نعم ولكن الآمر اختلف الآن ، فالجميع خرجنا ضد النظام السابق بصدور عارية لرفع الظلم حتى تحررت طرابلس ، ولكن الآن يختلف الآمر فاصبح الوطن صراعات دولية واقليمية ، فالجميع حاسدنا حتى دول الجوار فى النعم ، التى انعم الله يها على ليبيا من نفط وغاز طبيعى وشواطى وصجراء وواحات جميلة ، لذلك ياآخى لا نترك وطننا يضيع امام اعيننا ، ولماذا آلآن ندافع الى جانب العصابات المسلحة ذو الاجندات المختلفة والوطن ضائع ، آخى قم من سباتك وانظم الى الوطن والى جيش بلدك لعودة سيادة الدولة المغصوبة ، ولا تسمع لشداد الآفاق الذين يتصدرون المشهد السياسى حرصا على مناصبهم حتى يبقوا لأكثر من بقاء القذافى فى الحكم ، ويغسلون أدمغة الشباب ، على ان القوات المسلحة العربية الليبية سوف تعمل على عسكرة الدولة ، ولكن هذا عارى عن الصحة ، وإن لا سامح الله حدث هذا فسوف نخرج جميعاً كما خرجنا فى السابق ، ولعلمك ياإخليل أنا من طرابلس أباً عن جد ، ولكننى أحب كل ربوع ليبيا ، ولعلمك أيضاً انْ أصدقائى الحميمن والمقربين منى هم فى مدينة مصراته زملاء واصدقاء الدراسة.

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    • آب طرابلس شكلك تحلم ،، بنخرجوا زي ما فقسنا للنيتوا واسقطنا معمر بالنيتو 8 شهور وقريب اعطينا نساوينا للنيتو ومخاريقنا للنيتو باش طيحو القذافي 8 شهور

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      • إلا إن هذه المره اعطينا مخاريقنا ونساوينا للامارات وبنات طبرق ودرنه الجميلات اعطيناهم للمصاروا وزدنا معاهن شويه فول باش نطيحوا بالسراج ومعطياته

  • هربت من قرقارش امتى يابن المجنونة كلامك كلام مهابيل ومتخلفين عقليا فلو كان التدخل العسكرى المباشر مقبول دوليا لسيطر الجيش المصرى على ليييا فى ايام معدودة بدون اى عوائق ولديه قوة بحرية تفوق القوة البخرية لتركيا والجزائر وقوة برية هائلة وقوة جوية رهيبة فكيف ستصل الطائرات الحربية التركية الى الجزائر اصلا ويجب عليها المرور عبر المجال الجوى اليونانى او المصرى واضح انك مهبول

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