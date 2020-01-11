قيادي بالوفاق يكشف عن الدولة التي سينطلق منها الطيران الحربي التركي لغزو ليبيا

قال آمر المدفعية بالقوات التابعة للوفاق، فرج مصطفى اخليل، إن الطيران الحربي التركي نفذ أولى ضرباته، فجر السبت، كانت اولي على قاعدة الوطية التابعة للجيش الليبي.

وأضاف آمر مدفعية قوات الوفاق، أن ما أخر الطيران الحربي التركي، هو البحت عن قاعدة انطلاق آمنة وناجحة للطيران الحربي وليس المسير، لافتا إلى أن الطائرة المسيرة ثمنها لا يتعدي 100 ألف دولار، ويمكن إطلاقها من أي مكان، وفق قوله.

وتابع: “الأتراك بحثوا عن مطار دولة مجاورة للانطلاق منه ولم يكن أمامهم إلا تونس والجزائر، فرفضت تونس العرض وقبلت الجزائر، واتجه الجيش الجزائري للحدود لتأمين أكبر عملية جوية ستحدث”

وأردف قائلا: “ليبيا أصبحت ساحة دولية للكبار فقط ومعركة مصالح انتصرت فيها الخارجية التركية بعد إقناع الرئيسين الروسي والأمريكي”

وأكد أن، إيطاليا وفرنسا خرجتا من اللعبة السياسية خاسرتين بعد تدخل الأتراك والروس، ولم يعد لهم دور مجدي، بحسب المنشور.