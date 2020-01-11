الثني يأمر بتلبية احتياجات جهاز مكافحة الظواهر السلبية

زار رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، السبت، جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمدينة بنغازي، لتقديم الدعم للجهاز وتذليل الصعاب أمامه وتعزيز التعاون بين الجهاز والحكومة.

وقالت الحكومة في بيان، إن الثني وقف على سير العمل وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهاز، وأصدر تعليماته بتوفير كافة الاحتياجات العاجلة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.

كما ناقش الثني خلال اجتماع في مقر الجهاز، جميع المشاكل التي تواجه سير عمل الجهاز وكيفية توفير كافة الاحتياجات من قبل الحكومة فيما يخص المرتبات والمكافآت والإمكانيات.

وأجرى الثني جولة في مختلف إدارات ومكاتب رئاسة الجهاز برفقة رئيس الجهاز وضباطه إضافة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي.

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