سلامة يلتقي النويري لبحث إمكانية عقد حوار ليبي ليبي

أخبار ليبيا24

التقى اليوم الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، في تونس حيث تطرق الحديث إلى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في الأسابيع المقبلة ودور مجلس النواب في هذا الحوار.

وكان سلامة قد شارك، يوم الجمعة، في الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية الأوروبيين وقدم إحاطة شاملة حول الأوضاع الحالية في ليبيا والتمهيد لمؤتمر برلين.

وشدد سلامة على أهمية إنجاح الحوار الليبي-الليبي الذي أطلقته البعثة في مساراته الثلاثة الاقتصادي والأمني والسياسي.

وكثّفت المساعي الإقليمية والتحركات الدولية في الأيام الأخيرة بشأن الوضع في ليبيا، والتي جميعها نحو الدعوة إلى وقف العمليات القتالية مقابل دعم الحل السياسي.

وتترافق هذه المساعي، مع اشتداد المواجهات المسلحة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في طرابلس، وأماكن أخرى، حيث يسعى الجيش الليبي إلى التوسع الميداني في مناطق الغرب.

وأبدت القيادة العامة للجيش الليبي، يوم الخميس، ترحيبها بـ “مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية إلى إحلال السلام في ليبيا”، لكنها شددت في الوقت ذاته على استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية، وأن الحل في ليبيا يكمن في تطهيرها من المجموعات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24