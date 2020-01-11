السراج: عازمون على مقاومة العدوان حتى يتم دحره

ليبيا – أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت عن شكره لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لحرصه والحكومة الإيطالية على إنهاء ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

السراج أكد لكونتي بحسب مكتبه الإعلامي عزم حكومته على مقاومة ما وصفه بـ” العدوان” وحتى يتم دحره، مبينا بأن حكومته ستدافع عما وصفه بـ”مدنية الدولة” بكل قوة وبما يتوفر من إمكانيات.

وتناول الاجتماع مع كونتي الخطوات التي اتخذت لعقد مؤتمر برلين حيث دعا السراج إلى توحيد الموقف الأوروبي تجاه الأزمة الليبية في الاتجاه الصحيح، وأن يأخذ المؤتمر في الاعتبار اللقاءات السابقة في باريس وباليرمو وأبوظبي.

واتهم من وصفه بـ” الطرف الأخر ” بإجهاض نتائج اللقاءات السابقة وانه قد عمل على نسف المسار السياسي كله بما وصفه بـ”العدوان على طرابلس”.

وشدد السراج على أن لا يرتهن حل الازمة بشخص أو أشخاص، فليبيا أكبر من الجميع وأن تتاح المشاركة لليبيين جميعاً في صياغة مستقبل بلدهم باستثناء من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الليبيين حسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية