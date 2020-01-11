وفد من كبار المسؤولين الأميركيين يلتقي حفتر وباشاغا في روما

التقى وفد من كبار المسؤولين الأميركيين بشكل منفصل مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في روما، وأكد لجميع الأطراف الليبية «الأهمية الحاسمة للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة من شأنه الحد من الأعمال العسكرية ورسم مسار نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين».

وأكدت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان، السبت، إن الوفد «شجع الطرفين على الاستجابة لنداءات التهدئة وانتهاز هذه اللحظة للعودة إلى محادثات سياسية ليبية – ليبية يمكن أن تنشئ أساسًا مشتركًا للتقدّم حول القضايا التي تفرّق بينهما».

كما شددت على استعداد واشنطن لـ«دعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة وتعزيز الجهود الملموسة لتفكيك الميليشيات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، ومنع العناصر المتطرفة التي تسعى إلى استغلال المرحلة الانتقالية في ليبيا من الحصول على سلطة سياسية».

وضم الوفد نائب مستشار الأمن القومي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المغاربية والمصرية هنري ووستر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا