وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين يلتقون بشكل منفصل مع حفتر وباشاغا في روما

أخبار ليبيا24

أعرب مسؤولين أمريكيين أثناء لقائهم بشكل منفصل مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في روما يوم الخميس، عن قلق بلادهم البالغ بشأن التدخل الأجنبي السام، مشددين على ضرورة الاستجابة لنداءات التهدئة وإيجاد حل سياسي دائم في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان اليوم السبت، إن “وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين التقى بشكل منفصل مع وزير الداخلية فتحي باشاغا والمشير خليفة حفتر في روما يوم 9 يناير ليؤكّد لجميع الأطراف الليبية الأهمية الحاسمة للتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للأزمة من شأنه الحدّ من الأعمال العسكرية ورسم مسار نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين”.

وأضافت، “ضم الوفد الأمريكي نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المغاربية والمصرية هنري ووستر”.

وقال البيان، “عبّر المسؤولون الأمريكيون عن قلق الإدارة الأمريكية البالغ إزاء التدخل الأجنبي السام في النزاع وأكدوا مجددًا دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها”.

وأضاف، “إنّ نشر المرتزقة الروس الذين يقاتلون نيابة عن القوات المسلحة العربية الليبية والمقاتلين السوريين المدعومين من تركيا المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني قد أدّى إلى تدهور الأمن بشكل كبير على حساب جميع الليبيين”.

وأضاف، “تساهم الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على مطار معيتيقة بطرابلس والقصف العشوائي للأحياء السكنية في العاصمة في سقوط ضحايا بين المدنيين وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في طرابلس. ويجب على جميع الأطراف الليبية المسؤولة إنهاء هذا التصعيد الخطير ورفض المشاركة المدمرة للقوات الأجنبية”.

وأكد البيان، “ترحّب الولايات المتحدة الأمريكية بكلّ الجهود الحقيقية لإنهاء هذا العنف والوصول إلى ليبيا مسالمة وآمنة ومزدهرة”.

وقال، “إن الوفد الأمريكي شجّع خلال المناقشات التي جرت يوم الخميس الطرفين على الاستجابة لنداءات التهدئة وانتهاز هذه اللحظة للعودة إلى محادثات سياسية ليبية – ليبية يمكن أن تنشئ أساسًا مشتركًا للتقدّم حول القضايا التي تفرّق بينهما

وأكد البيان، أن الولايات المتحدة على استعداد لدعم الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة وتعزيز الجهود الملموسة لتفكيك الميليشيات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، ومنع العناصر المتطرفة التي تسعى إلى استغلال المرحلة الانتقالية في ليبيا من الحصول على سلطة سياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24