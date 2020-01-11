بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا الوضع في ليبيا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية الوضع في ليبيا، وأكدا مجددا رغبتهم المشتركة في المساعدة في حل النزاع الليبي.

موسكو- سبوتنيك. وأفاد الكرملين في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، أن الزعيمان تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا على أساس الاتفاقات الروسية التركية، التي توصل إليها الرئيسان خلال اجتماعهما بإسطنبول في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتم التأكيد على رغبة روسيا وتركيا في المساعدة بعملية التسوية السياسية للنزاع الليبي.

وتجدر الإشارة إلى أن المحادثة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب التركي.

وصرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق اليوم السبت، أن بلاده تنتظر من روسيا إقناع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، بوقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفا: “اتفقنا مع روسيا على أن تقوم بإقناع خليفة حفتر وأن تقوم تركيا بإقناع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج بوقف إطلاق النار”.

وتصاعدت حدة التوتر على الساحة الليبية بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق بعد إعلان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.