القيادة العامة تعلن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
رأيتم ثقل الأتراك تحركات دبلوماسية وعسكرية فى إسبوع غيرت الموازين وإتفقت مع روسيا على وقف الحرب
أين كلاب العرب
رأيت ثقل الجيش الذي لا يوقف اطلاق النار الا هو ولم يوقف اطلاق النار حتى دخل الهضبة ولو ما وقفش يعني حتطلعوا انتم من طرابلس
والأهم انه كسرلكم خشومكم وخش طرابلس وتعيطوا وطلعتوا بريوش
ولعلمك ما تفرحش هلبة (هدنة بس) وجايكم السيل
سمعا وطاعة
ولا اعتراض على قرار وقف اطلاق النار
لنا حكومة ولنا قائد نعمل بأوامره ولا نخرج عليه كما يحدث للسراج الذي لا سمع له ولا طاعة
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