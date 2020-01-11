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القيادة العامة تعلن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • رأيتم ثقل الأتراك تحركات دبلوماسية وعسكرية فى إسبوع غيرت الموازين وإتفقت مع روسيا على وقف الحرب
    أين كلاب العرب

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    • رأيت ثقل الجيش الذي لا يوقف اطلاق النار الا هو ولم يوقف اطلاق النار حتى دخل الهضبة ولو ما وقفش يعني حتطلعوا انتم من طرابلس

      والأهم انه كسرلكم خشومكم وخش طرابلس وتعيطوا وطلعتوا بريوش

      ولعلمك ما تفرحش هلبة (هدنة بس) وجايكم السيل

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  • سمعا وطاعة
    ولا اعتراض على قرار وقف اطلاق النار
    لنا حكومة ولنا قائد نعمل بأوامره ولا نخرج عليه كما يحدث للسراج الذي لا سمع له ولا طاعة

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