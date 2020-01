القيادة العامة تعلن “هدنة” بالمنطقة الغربية.. وتُحذر من خرقها

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني، مساء السبت، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، اعتبارا من بداية اليوم الأحد الموافق 12- 1- 2020، ودون تحديد وقت لنهاية الهدنة. واشترط البيان الذي تلاه الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت، متوعدا برد قاسٍ على أي خرق للهدنة. وكانت القيادة العامة، أعلنت، الخميس، ترحيبها بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة بالوقت ذاته استمرارها في محاربة “المجموعات الإرهابية”. وأكدت القيادة العامة أن التجارب السابقة أثبتت أنه لا سبيل لقيام الدولة المدنية إلا بالقضاء على “المجموعات الإرهابية” التي استولت على العاصمة وتتلقى دعما من دول وحكومات تزودهم بمعدات عسكرية وذخائر وطائرات مسيرة هجومية. وبدأ الجيش عملياته العسكرية في طرابلس يوم 4 أبريل 2019، ضد التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المعارك سوى مرة واحدة في عيد شهر رمضان الماضي الذي حل خلال شهر مايو 2019، ليستأنف الجيش عملياته بعد خرق الهدنة من قبل التشكيلات المسلحة.

