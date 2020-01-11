ليبيا: قوات خليفة حفتر تعلن وقف إطلاق النار وتحذر من "رد قاس" لأي خرق

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات المشير خليفة حفتر في بيان مساء السبت إنه تقرر “وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01”. محذرا “سوف يكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة”.

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