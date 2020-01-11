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ليبيا: قوات خليفة حفتر تعلن وقف إطلاق النار وتحذر من "رد قاس" لأي خرق

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات المشير خليفة حفتر في بيان مساء السبت إنه تقرر “وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01”. محذرا “سوف يكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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تعليقات

  • الله يبارك
    ولا اعتراض
    وقف اطلاق النار
    جيش منظم
    تقوده القوانين العسكرية
    جيش ليس مليشيات
    قوة فاعلة على الأرض الليبية

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  • الهدنة حسب البيان بالمنطقة الغربية اى ان المنطقة الوسطى لا تشملها الهدنة وبالتالى فان القتال مستمر لتحرير مصراطة ومحاصرة مينائها ولم يقل البيان ان الهدنة تشمل انحاء ليبيا

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  • قد نرى صفقة بين بوتن واردوغان يبيع اردوغان الخوان فى ليبيا كما باعهم فى حلب وادلب فنرى وزير خارجية تركيا يريد ان يكون للمشير دور كما يقول فى مستقبل ليبيا فتخيل ان استدعاء السراج الى تركيا امر عادى لكن تخيل مقابلة بين اردوغان والمشير فى روما مارد فعلها ونحن نرى مقابلة للمشير فى روما مع كونتى ثم سيذهب كونتى لمقابلة اردوغان فى تركيا خاصة ان المشير استجاب لطلب كونتى بوقف اطلاق النار كل شئ جائز فالمنتصر يفرض شروطه

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