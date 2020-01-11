هذه تفاصيل لقاءات وفد الحكومة الليبية في الجزائر

عُقد، صباح السبت، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، ضم وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ونائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير الدفاع المكلف يونس فرحات، وذلك بدعوة رسمية من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى وزارة الخارجية بالحكومة الليبية.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، نقل الوزير عبد الهادي الحويج، تهنئة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، للرئيس عبدالمجيد تبون بانتخابه رئيسًا لجمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية، وقدّم الحويج رؤية الحكومة الليبية بعد تحرير العاصمة طرابلس.

وأكّد الجانب الجزائري، على موقفهم الثابت في رفضهم للتدخل الخارجي في الشؤون الليبية، والموقف الثابت ضد الإرهاب و المليشيات، خاصةً أن الجزائر مرت بعشرية سوداء جراء الحرب على الإرهاب، راح ضحيتها اكثر من 200 ألف جزائري، واتفق الطرفان على المزيد من التنسيق والتعاون والتشاور في مختلف المجالات بما يضمن أمن واستقرار وسيادة البلدين.