بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا

بدأ في الثانية عشرة من ليلة «السبت- الأحد» سريان هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال قمتهما في اسطنبول الأربعاء الماضي.

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، منذ قليل عن وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتبارًا من الساعة 24.01 الموافقة 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت، مؤكدًا أن «الرد سيكون قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة».

وكان المجلس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد رحب بالمبادرة الروسية التركية فور إعلانها، مؤكدًا تأييده الدائم لـ«أي دعوة جادة لاستئناف العملية السياسية وإبعاد شبح الحرب طبقًا لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة»، وكذلك حرصه على حقن الدماء وسلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة.

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