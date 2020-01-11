انعقاد الاجتماع الأول لحلقة كشاف الجفرة

عقد بمدينة ودان، السبت، الاجتماع الأول لحلقة الأشبال بمفوضية الجفرة للكشافة والمرشدات لمناقشة جملة من المواضيع التي تهم شبيبة الكشافة.

وتناول المشاركون في الاجتماع، الخطة السنوية لعمل الحلقة الكشفية بكل بفوج هون وودان وسوكنة وزلة، والمناشط المقترح تنفيذها خلال العام الحالي 2020، والبرامج المصاحبة لها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس الحلقة وإداريات الفرق الكشفية، وتمكين جهاز قيادي لكل نشاط، فضلا عن مناقشة عددا من الجوانب المتعلقة بالحلقة وسير العمل بالفرق .

وجرى خلال الاجتماع تكليف القائد الكشفي حسن عبد المالك الأمين، مفوضا عاما للحلقة، على أن يساعده 4 أعضاء حسب التصنيف الإداري المتبع ونظام العمل الكشفي.