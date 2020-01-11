إعلام تركي: السراج يطير إلى أنقرة اليوم للقاء أردوغان

‏‎قالت وكالة “الأناضول” التركية، إن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الوفاق فايز السراج، سيزور ‎تركيا صباح اليوم الأحد.

وأضافت “الأناضول”، أنه من المتوقع أن يقابل رئيس المجلس الرئاسي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.