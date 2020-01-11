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إعلام تركي: السراج يطير إلى أنقرة اليوم للقاء أردوغان

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

‏‎قالت وكالة “الأناضول” التركية، إن  رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الوفاق فايز السراج، سيزور ‎تركيا صباح اليوم الأحد. 

وأضافت “الأناضول”، أنه من المتوقع أن يقابل رئيس المجلس الرئاسي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • أحسن كلمة يطير
    لأنه سيده طلبه
    اردوغان يستخدم في صلاحياته
    اليوم طلب الغنوشي حتى يتناقشوا في موضوع من يحكم تونس وياخذ الامر من سيده السلطان
    والسراج يطير الى سيده السلطان حتى يأخذ منه آخر التعليمات
    مهزلة
    الله يرحم ايام صدام و القذافي

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