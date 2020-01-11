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الحويج يقدم لوزير خارجية الجزائر «رؤية الحكومة الموقتة بعد تحرير طرابلس»

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استعرض وزير الخارجية بالحكومة الموقتة خلال اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بقدوم، بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية «زارلده»، «رؤية الحكومة الموقتة بعد تحرير العاصمة طرابلس».

وضم الاجتماع الذي جاء دعوة رسمية من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى نظيرتها الليبية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووزير الدفاع المكلف اللواء يونس فرحات، حسب بيان لوزارة الخارجية بالحكومة الموقتة منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الجزائري أكد خلال الاجتماع موقف بلاده «الثابت في رفض التدخل الخارجي في الشؤون الليبية»، وكذلك موقفها الثابت في «رفض الإرهاب والمليشيات»، ولفتت إلى أن الاجتماع شهد توافق الطرفان على مزيد من التنسيق والتعاون و التشاور في مختلف المجالات بما يضمن أمن واستقرار و سيادة ليبيا.

وأكدت إيمان البلدين بأن «السلام في ليبيا يرتبط بالفضاء المغاربي والمتوسطي و العربي و الأفريقي و الدولي، وأن لا مصلحة للجزائر الإ أمن و استقرار ليبيا».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • المواطنين في بنغازي تحت القمع ومواقع آلتواصل الاجتماعي أكدوا ان بنغازي هي من تحتاج للتحرير – يوجد العديد حتى من الشياب المجاهدين رافضين للتواجد الجيش المصري في طبرق وبنغازي بالدبابات والأسلحة – ويعتبر احتلال للمنطقة الغربية من القوات المصرية كما كان يخطط أنور السادات في احتلال شرق ليبيا – وهذي خطة وضعها المصريين وبعض دول عربية والإماراتيين لوضع أيديهم على مصادر الطاقة في شرق ليبيا . والايام ستثبث هذا الكلام .

    رد

  • الاجتماعي أكدوا ان بنغازي هي من تحتاج للتحرير – يوجد العديد حتى من الشياب المجاهدين رافضين للتواجد الجيش المصري في طبرق وبنغازي بالدبابات والأسلحة – ويعتبر احتلال للمنطقة الشرقية – من القوات المصرية كما كان يخطط أنور السادات في احتلال شرق ليبيا – وهذي خطة وضعها المصريين وبعض دول عربية والإماراتيين لوضع أيديهم على مصادر الطاقة في شرق ليبيا . والايام ستثبث هذا الكلام .

    رد