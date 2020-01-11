المشري: وقف إطلاق النار خطوة أولى، يليها عودة عناصر حفتر إلى ما قبل الرابع من أبريل الماضي
متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية |
11 January, 2020
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شين دخلك ياحمار التعامل مع ولى امرك السلطان الذى معه مفاتيح طرابلس
ياكلب انتا ترجيحت اسيادك الأمريكان والروس باش يضغطو علي الجيش أيوقف الضرب اوتوا تبيهم يرجعو الي مواقع ماقبل الرابع من أبريل
والله صدقو اخوانا المصريين أمتا قالو الي يستحو ماتو
هذآ إسمه طمانة باش التريس بيتفاهموا شن بديروا ،، أنت شن دخلك من اللي حاسبك تحسأبا حق ،، جايك الدق
وقف إطلاق النار بأمر من اسيادكم يا كلاب يا حقراء هدمتوا وقتلتوا وشردتوا الناس لعنت الله عليكم
توا تقول وقف إطلاق النار
سيادكم هما الي وقفوا النار لأنكم مش رجاله يمشي فيكم التركي الكلب اردوغان وبوتن
وأنتم عبيد ليهم
ياريت تفكونا الأمريكي يمشي لبلاده والتركي يمشي لبلاده
خلونا نعيشوا وانتم من يوم جيتوا جبتوا الدمار لعنكم الله
وقف إطلاق النار بأمر من اسيادكم يا كلاب يا حقراء هدمتوا وقتلتوا وشردتوا الناس لعنت الله عليكم
توا تقول وقف إطلاق النار
سيادكم هما الي وقفوا النار لأنكم مش رجاله يمشي فيكم التركي الكلب اردوغان وبوتن
وأنتم عبيد ليهم
ياريت تفكونا الأمريكي يمشي لبلاده والتركي يمشي لبلاده
خلونا نعيشوا وانتم من يوم جيتوا جبتوا الدمار لعنكم الله
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