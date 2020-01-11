قوات تابعة للوفاق تخرق الهدنة و اشتباكات عنيفة بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار و محور صلاح الدين جنوب طرابلس
متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية |
11 January, 2020
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المليشيات فوضوية ولن تلتزم بوقف اطلاق النار ويجب الرد عليها بقوة
اثبت المشير خليفة حفتر انه قائد سياسى حكيم الى جانب براعته العسكرية فاختار الوقت المناسب لاتخاذ القرار وهو فى قمة الانتصار والمليشيات تنهار وبالتالى فهو من يفرض شروطة ويثبت الفرق بين الجيش الوطنى النظامى الذى يلتزم بقرار قائده لانه يثق فى حكمته بينما نرى المليشيات لا تثق فى قائدها الاعمى ولن تلتزم بقراره بل ستتهمه بالخيانة والتضحية بهم من خلال صفقة ما ولهذا سنرى تناحر بينهم وهم فى اضعف حالاتهم بدليل الاستعانة بمليشيات سورية والان تطبيقا لاتفاق الصخيرات الذى يتشدقون به يجب اخراج كل المليشيات وتسليم اسلحتها للجيش الوطنى وبعد استتباب الامن تتولى قوات الشرطة عملها كما هو الحال فى المناطق التى حررها الجيش من المليشيات انتهى الدرس ياخوان ضاعت منكم الاوهام وحفتر هو الرئيس المنتخب القادم بعد ان اثبت انه قائد سياسى حكيم حريص على حماية اهالى طرابلس حتى لو ضحى بانتصار كبير يمكن ان يحققه لو اتبع الاسلوب السورى
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