

ليبيا

قوات تابعة للوفاق تخرق الهدنة و اشتباكات عنيفة بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار و محور صلاح الدين جنوب طرابلس متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية | 11 January, 2020 رابط مختصر

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