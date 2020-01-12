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بماذا علق خالد المشري على إعلان الجيش وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

في أول تعليق له على إعلان وقف إطلاق النار من قبل الجيش الوطني، اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن هذه خطوة أولى قد انتهت والثانية ستكون بعودة الجيش إلى مناطقه قبل تاريخ بدء عملية تحرير طرابلس في الرابع من يناير 2019.

وقال المشري، على تويتر، “بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تنتهي الخطوة الأولى. الثانية عودة ميليشياته إلى أماكنها ما قبل 4 / 4، ثم نبدأ الحديث عن الثالثة..”.

 وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، في وقت متأخر من يوم السبت وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارًا من دخول اليوم الأحد، وذلك استجابة للنداءات الدولية بهذا الخصوص، لكنها شددت على أن الرد سيكون قاسيًا في حال اختراق “الهدنة”.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في بيان مسجل، “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة عن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارًا من 24:01 الموافق 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت”. وأضاف، ” سوف يكون الرد قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة”.

 

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  • المشرى امعة اخر من يعلم ما يحدث فالسراج استنجد بالسلطان العثمانى وسلم له مفاتيح طرابلس وبوتين معاه مفاتيح اردوغان ولقد راينا وزير خارجية تركيا يطلب من بوتن ان يوقف الجيش وقف اطلاق النار والاستجابة لشروط الجيش الوطنى الذى يتقدم باستمرار ولم يطلب احد من الكبار هذه الخزعبلات التى يتكلم بها هذا الامعة الحقير ولم يكن له اى دور فى اى اتفاقيات بين تركيا والسراج فهو عبد حقير لعبيد السلطاني يلمع حذاء اى ضابط تركى

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  • المنتصر هو من يفرض شروطه على المهزوم فوقف اطلاق النار جاء بتوسل تركى لروسيا لحفظ ماء الوجه للسلطان المعتوه الذى راى تقدير العالم للمشير فقبل بالتعامل معه وسنرى اردوغان اول من يبيع الخوان وراينارمقابلة رئيس وزراء ايطاليا كونتى للمشير وراينا مقابلة الرئيس الجزائرى تبون لوزير خارجية الحكومة المؤقتة فكل الدلائل توحى بانتصار الجيش الوطنى عسكريا ويفرض شروطه سياسيا اما هذا الامعة التافه الحقير فانتهى دوره فالرئيس القادم هو المشير خليفة حفتر رغم انف الخوانﻻ

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  • المشري بالمال الملوث بدماء الليبين ستسحق من شرقاء ليبيا الان واو غدا وا غدا لناظره قريب يا وجه اللفعه

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