بماذا علق خالد المشري على إعلان الجيش وقف إطلاق النار

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في أول تعليق له على إعلان وقف إطلاق النار من قبل الجيش الوطني، اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن هذه خطوة أولى قد انتهت والثانية ستكون بعودة الجيش إلى مناطقه قبل تاريخ بدء عملية تحرير طرابلس في الرابع من يناير 2019.

وقال المشري، على تويتر، “بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تنتهي الخطوة الأولى. الثانية عودة ميليشياته إلى أماكنها ما قبل 4 / 4، ثم نبدأ الحديث عن الثالثة..”.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، في وقت متأخر من يوم السبت وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارًا من دخول اليوم الأحد، وذلك استجابة للنداءات الدولية بهذا الخصوص، لكنها شددت على أن الرد سيكون قاسيًا في حال اختراق “الهدنة”.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في بيان مسجل، “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة عن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارًا من 24:01 الموافق 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت”. وأضاف، ” سوف يكون الرد قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة”.

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