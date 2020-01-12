المشري يؤكد أن الخطوة الثانية هي عودة قوات الجيش إلى مواقعها السابقة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن دخول وقف إطلاق النار بطرابلس حيز التنفيذ خطوة الأولى، مؤكدا أن الخطوة الثانية هي عودة قوات الجيش الوطني إلى مواقعها ما قبل 4 أبريل الماضي.

وقال المشري في تغريدة له على حسابه الشخصي في “توتير”، تعليقا على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على وقف إطلاق النار: “بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تنتهي الخطوة الأولى، الثانية عودة ميليشياته إلى أماكنها ما قبل تاريخ 4 – 4، ثم نبدأ الحديث عن الثالثة”.

وقد أعلنت القيادة العامة، اليوم السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية اعتبارًا من منتصف هذه الليلة، وذلك استجابة للنداءات الدولية بهذا الخصوص، مشددة على أن الرد سيكون قاسيًا في حال اختراق الهدنة من قبل قوات حكومة الوفاق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي بوتين، قد دعا في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول الأربعاء الماضي، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليلة اليوم السبت.

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