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المشري يؤكد أن الخطوة الثانية هي عودة قوات الجيش إلى مواقعها السابقة

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن دخول وقف إطلاق النار بطرابلس حيز التنفيذ خطوة الأولى، مؤكدا أن الخطوة الثانية هي عودة قوات الجيش الوطني إلى مواقعها ما قبل 4 أبريل الماضي.

وقال المشري في تغريدة له على حسابه الشخصي في “توتير”، تعليقا على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على وقف إطلاق النار: “بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تنتهي الخطوة الأولى، الثانية عودة ميليشياته إلى أماكنها ما قبل تاريخ 4 – 4، ثم نبدأ الحديث عن الثالثة”.

وقد أعلنت القيادة العامة، اليوم السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية اعتبارًا من منتصف هذه الليلة، وذلك استجابة للنداءات الدولية بهذا الخصوص، مشددة على أن الرد سيكون قاسيًا في حال اختراق الهدنة من قبل قوات حكومة الوفاق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي بوتين، قد دعا في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول الأربعاء الماضي، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف ليلة اليوم السبت.

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  • انت ياحقير امعة لاتدرى بما يحدث بين الكبار فالسلطان العثمانى بعد ان تسلم المفاتيح من السراج يعقد صفقة مع بوتن على بيع حصته فى ليبيا وراينا وزير خارجية تركيا يلهث خلف روسيا لوقف اطلاق النار وانهم مستعدون بقبول دور المشير خليفة حفتر اى قبول شروطه فهو المنتصر ويحاصر مصراطة ويتقدم فى طرابلس وسوف يتم اخراج المليشيات وتسليم مواقعها للجيش وتسلم الحكومة المؤقتة مؤؤسات الدولة بطرابلس قريبا

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  • المشرى الحشرى شين دخله بما يحدث بين الكبار هو لم يكن له اى دور فى تسليم طرابلس للسلطان العثمانى هو واحد من حريم السلطان عليه السمع والطاعه لسيده

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