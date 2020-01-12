القبة .. “اجتماع مهم” لقطاع التعليم ببلديات الجبل الأخضر

تقرير|218

شهدت ثانوية الإخلاص في مدينة القبة بالجبل الأخضر اجتماعاً لقطاع التعليم ضم مديري إدارات الاحتياط العام والتفتيش التربوي والمناهج التعليمية ومراقبي التربية والتعليم ببلديات القبة – درنه – أم الرزم – شحات – البيضاء – الأبرق – القيقب، كما حضر الاجتماع مديرو مكاتب الاحتياط العام والتعليم الأساسي والثانوي وروؤساء وحدات التفتيش التربوي بالبلديات المذكورة.

انعقد الاجتماع بدعوة من مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة يوسف محمد اكريم، في إطار ما تتخذه وزارة التعليم من خطوات من أجل سد العجوزات بالجداول الدراسية وتطبيق الملاكات الوظيفية بمختلف المؤسسات التعليمية.

نوقشت في الإجتماع عدة نقاط ذات صلة بالعملية التعليمية وما يعيقها من صعوبات، منها: إيجاد آلية عمل لسد العجز بالجداول الدراسية وبشكل عاجل- ضرورة استكمال الملاكات الوظيفية بالمؤسسات التعليمية وتكليف مشغلين لها- إيضاح آلية إدخال المعلمين ممن لايحملون أرقاماً وطنية أو ممن لايتقاضون مرتبات- التأكيد على دور التفتيش التربوي وضرورة زيارات المفتشين التربويين للمدارس – آلية الاستفادة من غير المؤهلين تربويآ في العملية التعليمية- وضع آلية لتواصل المكاتب الفنية بمراقبات التربية والتعليم بالبلديات بإداراتهم المختصه بوزارة التعليم .

ورأى مسؤولون ممن حضروا الاجتماع إنه في غاية الأهمية، ضماناً لسير العملية التعليمية بصورة جيدة وحلحلة أي عوائق بشكل سريع في إطار الصلاحيات الممنوحه وفقاً للنظم واللوائح.

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