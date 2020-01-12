“رئاسي الوفاق” يعلن بدوره وقف إطلاق النار مع 4 نقاط

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقف إطلاق النار عبر بيان أصدره في وقت متأخر من ليل أمس السبت عن رئيس المجلس فائز السراج بصفته (القائد الأعلى للجيش الليبي) – حسب توصيف البيان.

وجاء في مقدمة بيان الإعلان أن وقف إطلاق النار من جانب الرئاسي جاء استجابةً لدعوة الرئيسين الروسي والتركي لوقف إطلاق النار.

ونوه بيان الرئاسي أن وقف إطلاق النار يبدأ من منتصف الليل بتاريخ اليوم الأحد 12 يناير 2020 مع التأكيد على 4 نقاط على شكل خطوات يعتزم المجلس أخذه بها لنجاح وقف إطلاق النار.

وجاء في النقاط الأربع ، الشروع بإرسال لجان عسكرية مقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة – تأكيد دعم حكومة الوفاق للمسار السياسي عبر مؤتمر برلين – دعوة الوفاق لجميع الدول المعنية بالملف الليبي أن تدعم الحل السلمي ايجابياً وفق الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن – الحق المشروع لمعسكر الوفاق أن يدافع عن نفسه بالرد على أي هجوم من الطرف الآخر.

وسجل الرئاسي في ختام بيانه تقديره لمن أسماهم بــ (قواته الباسلة) ، دفاعاً عن شرعية الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة – حسب توصيف بيان إعلان وقف النار من طرف الوفاق.

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