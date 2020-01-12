نقاش في درنة حول “مفهوم العدالة الانتقالية” -((صور))

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شهدت قاعة صندوق الضمان الاجتماعي في مدينة درنة – بضاحية باب شيحا الشرقي- ندوة حوارية بعنوان “نحو إرساء قواعد للمصالحة الوطنية وفقاً لمفهوم العدالة الانتقالية”.

شارك في الندوة الوسطاء المحليين والنشطاء والحقوقيين وتمحورت على جملة من الجوانب، من بينها مفهوم العدالة الانتقالية وآليات تطبيقها والمراحل التي تتضمنها للوصول إلى المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع.

كما ناقشت الندوة الحوارية بعض التجارب الدولية في العدالة الانتقالية التي تشكل أبرز الاستحقاقات، بغية تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد .. ويُعد هذا الملتقى استكمالاً للقاء السابق الذي أُقيم في شهر يوليو من العام الماضي 2019 م.

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