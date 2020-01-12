الجيش الوطني يعلن خرق الهدنة من قبل الوفاق

أعلن الجيش الوطني الليبي أن قوات حكومة الوفاق قامت بخرق الهدنة المقررة لوقف إطلاق النار في طرابلس.

وقال آمر عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي المبروك الغزوي “الميليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية ونحن ما زلنا ملتزمين بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة لغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد رحبت بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان: إن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا”.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة في البيان: “مستعدون لتسخير كل الإمكانيات للمساعدة في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية”.

وكان الجيش الليبي أعلن في وقت سابق، مساء أمس السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 00: 01 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت”.