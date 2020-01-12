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الوضع الليبي في مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي أردوغان رغبتهما وبلديهما في المساعدة لحل الأزمة الليبية.. وناقش الطرفان الوضع الليبي وآخر مستجداته خلال مكالمة هاتفية أمس السبت- حسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأفاد الكرملين في بيان له أن بوتن وأردوغان تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع الليبي استناداً على الاتفاقات الروسية التركية، التي توصل إليها الطرفان خلال اجتماعهما في إسطنبول في الثامن من شهر يناير الجاري..كما تم التأكيد على رغبة روسيا وتركيا في المساعدة بعملية التسوية السياسية للنزاع الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • بوتن هو من معه ريموت كنترول اردوغان استطاع من خلاله تحرير معظم سوريا من المليشيات الارهابية ويستخدمه الان فى ليبيا قبل اى تحرك امريكى ليسبقه وبالفعل نجح فى وقف فعلى لاطلاق النار وحفظ ماء وجه اردوغان لانه لو هزم فى ليبيا فانه كان سيحل فى شوارع اسطنبول ويسعى المهبول لتحقيق اى نصر دولى بحل المشكلة الليبية حتى لو باع الخوان كما باع المليشيات فى حلب وادلب لان شروط وقف اطلاق النار التى نشرت على قناة العربية لا تصب فى مصلحة الخوان ابدا انها شروط استسلام

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  • تم التضحية بالخوان بشروط الاستسلام فالوضع كان خانقا فى طرابلس ومصراطة اغلاق المدارس كلها والاستمرار كان يعنى الانتحار لهذا راينا اعتراف وزير خارجية تركيا بدور حفتر السياسى وتوسل الى بوتن للضغط على حفتر للقبول بوقف اطلاق النار مع قبول شروطه وقد كان فلم نعد نسمع خزعبلات الخوان بالعودة الى ماقبل العدوان فالواقع على الارض تغير ولم يعد امامهم اما الاستسلام او الانتحار فمصراطة وطرابلس كل شبر فيها فى مرمى نيران الجيش الوطنى انتهى الدرس يااخوان فليس لكم مكان فى ليبيا المستقبل بعد زوال المليشيات التى تحتموا فيها فليبيا سيكون بها جيش موحد

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