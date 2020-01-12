الوضع الليبي في مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان

جدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي أردوغان رغبتهما وبلديهما في المساعدة لحل الأزمة الليبية.. وناقش الطرفان الوضع الليبي وآخر مستجداته خلال مكالمة هاتفية أمس السبت- حسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأفاد الكرملين في بيان له أن بوتن وأردوغان تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع الليبي استناداً على الاتفاقات الروسية التركية، التي توصل إليها الطرفان خلال اجتماعهما في إسطنبول في الثامن من شهر يناير الجاري..كما تم التأكيد على رغبة روسيا وتركيا في المساعدة بعملية التسوية السياسية للنزاع الليبي.

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