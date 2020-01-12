بعد الاستجابة لمبادرة إيقاف النار  .. مصدر عسكري: الهدوء يخيم على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر عسكري، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، أنه لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية في تحرير طرابلس، من الإرهاب، حل الصمت عليها، وسكتت المدافع حين وافق الجميع على وقف إطلاق النار.

المصدر أضاف، في تصريحات صحفية، إطلاق النار في العاصمة توقف عند الساعة الثانية عشرة ليلاً، حين توقفت المدافع والأسلحة الأخرى عن إطلاق أعيرتها النارية، واستجاب الجميع للمبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوقف إطلاق النار بعد موافقة قوات الوفاق المسيطرة على طرابلس على الالتزام بهذا الاتفاق رغم استمرارها في مواصلة إطلاق النار حتى اللحظة الأخيرة، في حين التزمت قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار قبل البدء بتنفيذه”.

جدير بالذكر، أن وقف إطلاق النار جاء بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عرض اقتراحه على الرئيس التركي رجب أردوغان خلال لقائهما في الثامن من يناير الجاري، باعتباره الحل الوحيد للبدء بحوار ليبي – ليبي من أجل الوصول لحل سلمي للأزمة.

ومن جهته وافق الرئيس التركي على الاقتراح، وأبدى إعجابه به، فخرجت بعدها المبادرة الروسية – التركية الداعية لوقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة صفر بتوقيت ليبيا بتاريخ الثاني عشر من يناير.

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