«الحكم المحلي» بالحكومة الموقتة توجه بإعداد تقرير عن احتياجات سرت

طالبت وزارة الحكم المحلي في الحكومة الموقتة المجلس التسييري لبلدية سرت بإعداد تقرير مفصل عن احتياجات البلدية والمشكلات التي تواجهها، والمشاريع المستعجلة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في قاعة البلدية أمس السبت، حضره عدد من أعضاء المجلس التسييري ونواب، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة قيام القطاعات بالمهام المناطة بها، والتواصل المستمر مع المجلس التسييري.

ومن جانبهما، قال عضوي مجلس النواب عن سرت زايد هدية وأبو بكر الغزالي، إنهما سيتابعان تنفيذ جميع الخطوات الكفيلة بدعم البلدية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، بما يحقق الاستقرار، وتوفير الاحتياجات العاجلة من وقود وأدوية وسيولة نقدية وغاز طهي وسلع تموينية وغيرها.

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