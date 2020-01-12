القيادة العامة تعلن وقف إطلاق النار بغرفة عمليات المنطقة الغربية اعتبارا من اليوم

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك ابتداء من الساعة الرابعة والعشرين ودقيقة واحدة من اليوم الأحد.

وشددت القيادة في بيان لها أمس تلاه الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري على ضرورة أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت، مؤكدة أن الرد سيكون قاسيا في حال خرق هذه الهدنة

هذا وأعطت جميع الواحدت العسكرية في مختلف محاور المنطقة الغربية تمام استلام الأوامر لغرفة العمليات، إثباتا منها على انضباط المؤسسة العسكرية التي بنيت على أساس صحيح وسليم في ظل حربها ضد الإرهاب.

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