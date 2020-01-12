الرئاسي يعلن وقف إطلاق النار والشروع في هذه الإجراءات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي وقف إطلاق النار بدأ من الساعة 12 ليل أمس وذلك استجابة لدعوة الجانبين الروسي والتركي لوقف إطلاق النار.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له “الشروع فورا في إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة” مؤكدة دعمها المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر وطني ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية.

ودعت حكومة الوفاق “جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم مسار الحل السلمي إيجابا وفق الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص” مع التشديد على حق قوات الوفاق “في الدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر”.