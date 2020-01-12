بعد تحريرها من المجموعات الإرهابية.. مدير أمن سرت يعلن استقرار الأوضاع الأمنية بالمدينة

أخبار ليبيا 24

قال مدير أمن سرت، عقيد مامي الأمين الصادق، اليوم السبت، إن الأوضاع الأمنية بالمدينة بعد تحريرها ممتازة جدًا ومستقرة، مشيرًا إلى أن الدوريات الأمنية مستمرة في حدود المديرية.

الصادق أضاف – في تصريحات صحفية – قامت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بدعم المديرية بدورات من مديرية أمن إجدابيا والهلال النفطي ورأس لانوف، بالإضافة للإدارات العامة للبحث الجنائي والدعم المركزي”.

وتابع “الوضع الأمني بصفة عامة في نطاق المديرية تحت السيطرة، حيث تم تطبيق الخطة الأمنية الأولى منذ تحرير المدينة من قبضة المجموعات الإرهابية والمسلحة وفق الدعم المتوفر في تلك الأيام، كما شرعت الأجهزة الأمنية في تطبيق الخطة الأمنية الثانية بالدعم الكامل الذي وصل إلى المديرية من وزارة الداخلية منذ الجمعة الماضية” .

وواصل تم عقد عدة اجتماعات بمقر المديرية ضمت كل الأجهزة الأمنية بالمدينة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم كل أفرع الأجهزة الأمنية، كما تم تأمين جميع الأماكن الحيوية بالمدينة .

وأردف: “الخطط الأمنية المقبلة ستشهد تفعيلا لكل الأجهزة التي تعطلت عن العمل خلال الفترة الماضية، كما سيتم العمل على ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، لنشر الأمن والاستقرار بالمدينة وحدودها التي تمتد من كوبري السدادة غربًا إلى رأس لانوف شرقًا”.

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