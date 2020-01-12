الرئاسي يعلن تسجيل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار

أعلن المجلس الرئاسي أنه سجل ورصد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بدعوة تركية روسية.

وأوضح المجلس الرئاسي في بيان له أنه تم رصد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل قوات الجيش في محوري صلاح الدين ووادي الربيع بعد دقائق فقط من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وجدد المجلس التأكيد على التزامه بوقف إطلاق النار مشددا “على ضرورة التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتطبيقه على النحو الأمثل وألا يستسهلوا أو يستهينوا بهذه الخروقات ويمنعوا حدوثها”.

وجدد المجلس التأكيد على موقفه الثابت المتمثل في انسحاب الجيش من حيث أتى معتبرا أن ذلك هو السبيل الوحيد لإنجاح أي مبادرة لوقف إطلاق النار مشددا على أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الخروقات في حال تكرارها وأن رده سيكون عنيفا وقاسيا.