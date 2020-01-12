خارجية الوفاق: لم نعلن فشل الحل العسكري في ليبيا

نفى المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق ما تردد من أنباء على لسان وكيل الوزارة محمود التليسي بشأن فشل الحل العسكري في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه ينفي “ما تم تداوله من تصريحات للتليسي (بشأن) الترحيب بالجهود الإيطالية لإيجاد تسوية للأزمة في ليبيا وأن الحل العسكري أثبت فشله” داعيا كل وسائل الإعلام إلى التدقيق ونقل الأخبار من مصادرها والتواصل مع المكتب للحصول على أية معلومات وأخبار.

وكانت وسائل إعلام قالت إن التليسي أكد أن الحل العسكري أثبت فشله في ليبيا وأن الحل السياسي هو الذي سيخرج البلاد من الفوضى التي تعاني منها حاليا، وذلك في حال نجحت الأطراف الدولية في إيقاف اشتباكات العاصمة مضيفا أن إيطاليا دولة صديقة لليبيا ولها تأثير فاعل على مختلف الأطراف في ليبيا، وأن جهودها من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد هي محل ترحيب وتقدير من حكومة الوفاق.