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دبرز: حديث سلامة عن جمع الأطراف الليبية قبل نهاية يناير كلام لا يقبله عقل ولا منطق

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم دبرز أمس السبت إن حديث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن جمع الأطراف الليبية قبل نهاية يناير الحالي كلام لا يقبله عقل ولا منطق.

دبرز وفي تصريح لقناة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين زعم أن من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) كل يوم يتوغل أكثر في دماء الليبيين وهجر الكثير ونزح الآلآف منهم نتيجة القصف العشوائي للأحياء المدنية حسب زعمه ،متسائلا هل هذه الأجواء تساعد على الجلوس والتقاء المتحاورين؟.

ورأى دبرز أن سلامة يخادع ويهرب إلى الأمام بدل من أن يحمل من وصفه بـ”المعتدي” المسؤولية ويطالبه بالتوقف عن العمل العسكري والانسحاب من طرابلس حسب تعبيره.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • شين دخلك ياحمار الحوار مع الكبار بين المشير والسلطان ولى امركم فوزير خارجيته توسل لبوتن يكلم المشير مع قبول شروطة وانهم يعترفون بدور المشير ياحقير

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  • كان مستخبى وقت الحرب اول ما سمع عن وقف اطلاق النار خرح الحمار اطمئن لن يدوم طويلا فاصل ونواصل كلام الحاج بوتن لابد من تنفيذه وهو معاه ريموت كنتول اردوغان كما حلبه فى حلب سيحلبه فى ليبيا ويعقد صفقة يبيع فيها الخوان كالعادة كل الجعجعة من بقايا الوفاق لا قيمة لها واى اتفاق الات سيكون بين الدولة الليبية بقيادة المشير وبين الدولة العثمانية لسحب المليشيات مقابل وقف اطلاق النار لوقف سفك الدماء بعدما عاد اول شحنة الى اسطنبول 3 جنود اتراك و8 مليشيات سورية قتلى غير الجرحى واغلاق مدارس مصراطة وطرابلس لهذا قبل الاتراك شروط المشير وقالوا انهم يقبلوا بدوره فى ليبيا اذا ما عليكم سوى السمع والطاعة لخليفتكم الذى باعكم وزيط براحتك يادبرز فلن تفلت من الزفة

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