المستشار عقيلة صالح يلتقي اليوم في القاهرة نظيره المصري

يستقبل البرلمان المصري اليوم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له، للتأكيد على موقف مصر من الأحداث في ليبيا .

وقال وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان في تصريح لليوم السابع إن اللجنة العامة للبرلمان المصري ستجتمع اليوم لدراسة الشأن الليبي، ويعقب ذلك لقاء خاص لرئيس البرلمان المصري علي عبد العال مع المستشار صالح .

وأضاف وهدان أنه إذا كانت هناك خلافات على حكومتين فهناك جيش واحد وهو الجيش الوطني الليبي، مطالبا بضرورة دعم الجيش الليبي والشعب الليبي للحفاظ على وحدته وبناء الدولة الليبية من خلال جيش وطن حر متفق عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا