باشاغا يعلن خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويتوعد بالرد ببأس شديد

توعد وزير الداخلية بحكومة الوفاق بالرد على خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “قوة المنطق غالبة لمنطق القوة الرضوخ لإرادة الشعب في الأمن والسلام تحتاج إلى همم وطنية صادقة حكومة الوفاق في حالة دفاع عن النفس من قوات معتدية تقول ما لا تفعل رحبنا بدعوة وقف إطلاق النار ولا زال المعتدي مستمر في عدوانه ولا زال الأبطال يدافعون عن العاصمة” حسب تعبيره

وأضاف “الدول الداعية لوقف إطلاق النار ملزمة بضمان التزام (الجيش) بهذه الدعوة حكومة الوفاق موقفها واضح دون مواربة و(الجيش) متخبط في قراره فاليوم لديه يتكون من 25 ساعة فأعلن بداية الهدنة الساعة 24:01 اي في الساعة 25 جهلاً أم استخفافاً بآمال الشعب في السلام”. حسب تعبيره.

وأردف باشاغا أن قوات الجيش “لم تلتزم بوقف إطلاق النار والحكومة ملتزمة بواجبها في الدفاع عن العاصمة والشرعية نؤكد تأييدنا للسلام وحقن الدماء ونبين للعالم أن (الجيش) لازال مستمر في عدوانه الذي سنقابله ببأس شديد نحن دعاة سلام والمعتدي داعية حرب” حسب وصفه.