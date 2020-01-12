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باشاغا يعلن خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويتوعد بالرد ببأس شديد

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

توعد وزير الداخلية بحكومة الوفاق بالرد على خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “قوة المنطق غالبة لمنطق القوة الرضوخ لإرادة الشعب في الأمن والسلام تحتاج إلى همم وطنية صادقة حكومة الوفاق في حالة دفاع عن النفس من قوات معتدية تقول ما لا تفعل رحبنا بدعوة وقف إطلاق النار ولا زال المعتدي مستمر في عدوانه ولا زال الأبطال يدافعون عن العاصمة” حسب تعبيره

وأضاف “الدول الداعية لوقف إطلاق النار ملزمة بضمان التزام (الجيش) بهذه الدعوة حكومة الوفاق موقفها واضح دون مواربة و(الجيش) متخبط في قراره فاليوم لديه يتكون من 25 ساعة فأعلن بداية الهدنة الساعة 24:01 اي في الساعة 25 جهلاً أم استخفافاً بآمال الشعب في السلام”. حسب تعبيره.

وأردف باشاغا أن قوات الجيش “لم تلتزم بوقف إطلاق النار والحكومة ملتزمة بواجبها في الدفاع عن العاصمة والشرعية نؤكد تأييدنا للسلام وحقن الدماء ونبين للعالم أن (الجيش) لازال مستمر في عدوانه الذي سنقابله ببأس شديد نحن دعاة سلام والمعتدي داعية حرب” حسب وصفه.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • .ليس لك اى صفة فى اى اتفاق حتى الصخيرات لو طبق فانت غير موجود .شين دخلك ياحمار الحوار مع الكبار بين المشير والسلطان ولى امركم فوزير خارجيته توسل لبوتن يكلم المشير مع قبول شروطة وانهم يعترفون بدور المشير ياحقير

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  • أنت يا باشا آغا ليس أي صيفه أعتباريه بل انت قميستي لترقيع أطارات السيارات ولكن خلوة النجع خلت طفولي متطفل علي السياسه لاصق لصقة القراد في وذن الناقه لك الله يا ليبيا يقعادك زرع اذا كان هاضول هم حصادته

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  • الحرب خدعه اعتقد نصب فخ لاقاف عمليات الجيش .هذة الهدنة لكي يتسني لتركيا ارسال المزيد من المرتزقة والسلاح انا أتساءل علي اساس هذة الهدنة الجيش يطارد ارهابيين ومرتزقة سوريين . بعد كل هذة التضحيات والشهداء من ابناء الجيش نترك المجرمين لإعادة ترتييب صفوفهم وكسب الوقت لوصول مزيد من الدعم التركي .

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    • أنا معك يا برقاوي ليس من مصلحة الجيش الهدنه في هذا التوقيت اللهم لتكون لانقاذ الاخوان من الأندحار والابقاء الارهابيين علي قيد الحياه لتوظف اوروبا والغرب عموما لخدمتهم في قادم الازمان فبدون بذرة الارهاب وبدون الاخوان لا يستطيع الغرب مساومة شرفاء واحرار الامه العربيه فلابد للغرب من ترك خميره من الارهاب والاخوان لوقت الحاجه المستقبيله

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      • جاءت منك ياجامع علي المُشير ألغاء الهدنه عندما لم تحترمها الميليشيات والسحق هو الحل رغم انه مؤلم لكل ليبي يري ميلشياوي ليبي قد مات ففي نهايه هو عنصر ليبي وكان من المفروض ان عنصر بناء لليبيا ليس هدمها ومحاربة جيشها واستدعاء المستعمر التي ولكن أيش اندير غير ( يستاهل عديم الرأي اللبخ نين عينه تنتفخ)