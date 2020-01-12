مديرية أمن صبراتة مستعدون لصد أي محاولات تسلل من المليشيات الهاربة من معارك طرابلس

ليبيا – قال مدير أمن مديرية صبراتة العقيد زايد الجهاني أمس السبت إن حالة الأمن والهدوء عادت إلى المناطق المحررة بعد أن نجح الجيش في استعادتها من أيدي مليشيات فائز السراج حيث خيمت عليها أجواء من الهدوء والاستقرار.

مدير مديرية أمن صبراتة أكد في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”على أن أجهزة الأمن تستعد لصد أي محاولات تسلل من قبل المليشيات الهاربة من معارك طرابلس إن حاولت دخول المدينة.

وأضاف أن أجهزة الأمن بالمديرية تنسق مع المديريات المجاورة مثل صرمان، موضحاً أن الأجهزة تتابع كل المعلومات الأمنية وتراقب جيداً.

وأشار إلى أن محاولات تسلل الإرهابيين وتحركاتهم المشبوهة قد تحدث حال وقوع خلل أمني أو غياب القانون لذلك لن نسمح لها بدخول المدينة.

كما شدد على أن الأجهزة الأمنية رفعت درجة الاستعدادات حتى يمكنها التصدي لأي محاولة من المليشيات للاختباء داخل صبراتة، لافتاً إلى أن الوضع الأمني بصبراتة الآن عقب تحريرها أصبح مستتباً ولا توجد أي خروقات من قبل عناصر المليشيات لكن المديرية تتخذ إجراءات وقائية استثنائية.

ونوّه على أن الحكومة الليبية تحرص على إحلال الأمن في جميع المدن والمناطق المحررة حتى يشعر المواطن بالأمان وينتهي عصر الفوضى والجريمة.

وحول عمل جميع أجهزة المديرية قال الجهاني: “إننا مستعدون أمنياً، لأننا في حالة حرب مع الإرهابيين والمليشيات الذين ينتظرون الفرصة لإفساد كل شيء”.

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