«الأرصاد»: تكاثر السحب الرعدية في بعض المناطق.. وأمطار على سبها وأبونجيم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على بعض مناطق الجنوب والوسط والشمال، مع فرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة غدًا، خصوصًا على سبها والجفرة والفقها ومرزق والقطرون والمنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت والدواخل خصوصًا القريات والشويرف وأبونجيم.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها في معظم المناطق اليوم الأحد بين 15 و21 درجة مئوية، وبين 11 و14 درجة مئوية على المناطق الجبلية، كما تسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على مناطق الجنوب الغربي، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار على سرت، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 15 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة مئوية، وبين 11 و14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الكفرة – السرير – تازربو

تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة خفيفة على تازربو والسرير، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتادة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و21 درجة مئوية.

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