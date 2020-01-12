مدير أمن سرت: الوضع الأمني بالمدينة بعد تحريرها من قبل الجيش ممتاز جدا ومستقر

ليبيا – أكد مدير الأمن بمدينة سرت العقيد ميمي الأمين الصادق أمس السبت أن الوضع الأمني بالمدينة بعد تحريرها من قبل الجيش الوطني ممتاز جدا ومستقر.

العقيد ميمي وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن الدوريات الأمنية مستمرة في حدود مديرية الأمن حيث قامت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بدعم المديرية بدورات من مديرية أمن إجدابيا والهلال النفطي وراس لانوف بالإضافة للإدارات العامة للبحث الجنائي والدعم المركزي.

وشدد على أن الوضع الأمني بصفة عامة في نطاق المديرية تحت السيطرة حيث تم تطبيق الخطة الأمنية الأولى منذ تحرير المدينة من قبضة المجموعات الإرهابية والمسلحة وفق الدعم المتوفر في تلك الأيام.

وكشف مدير أمن سرت أن الأجهزة الأمنية شرعت في تطبيق الخطة الأمنية الثانية بالدعم الكامل الذي وصل إلى المديرية من وزارة الداخلية منذ الجمعة الماضي،منوها بأنه تم عقد عدة اجتماعات بمقر المديرية ضمت كل الأجهزة الأمنية بالمدينة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم كل أفرع الأجهزة الأمنية.

وتابع مدير أمن سرت أنه تم تأمين جميع الأماكن الحيوية بالمدينة،مشيرا إلى أن الخطط الأمنية المقبلة ستشهد تفعيلا لكل الأجهزة التي تعطلت عن العمل خلال الفترة الماضية كما سيتم العمل على ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون لنشر الأمن والاستقرار بالمدينة وحدودها التي تمتد من كوبري السدادة غربا إلى رأس لانوف شرقا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية