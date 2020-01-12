مُتجاهلة الدور الروسي.. تركيا: جهودنا أوقفت القتال في ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الجهود التي بذلها الرئيس رجب طيب أردوغان أفضت إلى توافق على وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية وليبيا.

وأشار كالن في تغريدة له عبر حسابه في تويتر إلى أن وقف القتال جاء نتيجة لدبلوماسية السلام التركية، مُتجاهلاً دور روسيا الذي دفع باتجاه وقف إطلاق النار.

وفي إشارة سابقة إلى ثقل الدور الروسي، لمح وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو إلى أن أنقرة ربما كلفت روسيا بمحاولة إقناع حفتر بالموافقة على مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيسان الروسي والتركي في آخر لقاء جمعهما، حيث أكد إن بلاده تتطلع لأن تتمكن موسكو من إقناع المشير بوقف إطلاق النار.

ودعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن والتركي رجب أردوغان، الأربعاء الماضي، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بدءا من منتصف ليلة 12 يناير الجاري.

وجاء ذلك خلال لقائهما في إسطنبول، حيث ناقشا الملف الليبي وشدد الجانبان في بيان مشترك على أهمية مشاركة كافة الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لإرساء السلام.

ورحب المجلس الرئاسي والأعلى للدولة بالمبادرة الروسية التركية، كما أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن ترحيبها بالمبادرة، ودعا المبعوث الأممي غسان سلامة جميع الأطراف الدولية والمحلية، إلى الاستجابة لدعوات ومبادرات وقف إطلاق النار فوراً، فيما أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية بداية من اليوم الأحد.

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