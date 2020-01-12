وفد أمريكي يلتقي حفتر وباشاغا بشكل منفصل

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أن وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين التقى بشكل منفصل مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا وقائد الجيش خليفة حفتر في روما يوم 9 يناير ليؤكّد لجميع الأطراف الليبية الأهمية الحاسمة للتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للأزمة من شأنه الحدّ من الأعمال العسكرية ورسم مسار نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان لها “أن المسؤولون الأمريكيون عبروا عن قلق الإدارة الأمريكية البالغ إزاء التدخل الأجنبي في النزاع وأكدوا مجددًا دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها”.

وأضافت السفارة “أنّ نشر المرتزقة الروس الذين يقاتلون نيابة عن القوات المسلحة العربية الليبية والمقاتلين السوريين المدعومين من تركيا المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني قد أدّى إلى تدهور الأمن بشكل كبير على حساب جميع الليبيين” وتابعت “تساهم الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على مطار معيتيقة بطرابلس والقصف العشوائي للأحياء السكنية في العاصمة في سقوط ضحايا بين المدنيين وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في طرابلس” مضيفة “يجب على جميع الأطراف الليبية المسؤولة إنهاء هذا التصعيد الخطير ورفض المشاركة المدمرة للقوات الأجنبية”.

ورحبت “الولايات المتحدة الأمريكية بكلّ الجهود الحقيقية لإنهاء هذا العنف والوصول إلى ليبيا مسالمة وآمنة ومزدهرة وشجّع الوفد الأمريكي خلال المناقشات التي جرت يوم الخميس الطرفين على الاستجابة لنداءات التهدئة وانتهاز هذه اللحظة للعودة إلى محادثات سياسية ليبية – ليبية يمكن أن تنشئ أساسًا مشتركًا للتقدّم حول القضايا التي تفرّق بينهما”.

وأعربت الولايات المتحدة عن “الاستعداد لدعم الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة وتعزيز الجهود الملموسة لتفكيك الميليشيات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، ومنع العناصر المتطرفة التي تسعى إلى استغلال المرحلة الانتقالية في ليبيا من الحصول على سلطة سياسية”.

وضم الوفد الأمريكي نائب مستشار الأمن القومي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المغاربية والمصرية هنري ووستر.