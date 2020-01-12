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«النواب» يعقد جلسة في بنغازي غدا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، جميع الأعضاء إلى حضور الجلسة الرسمية التي ستعقد غدا الإنثين في مدينة بنغازي.

ولم تتضمن دعوة الهيئة، المنشورة على موقع المجلس الإلكتروني، إشارة إلى جدول أعمال تلك الجلسة.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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