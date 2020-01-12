الدفاع التركية: وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب خطوة هامة نحو السلام

قالت تركيا، اليوم الأحد، إن تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية يعد خطوة هامة باتجاه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم الأحد، “تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب خطوة مهمة نحو إرساء السلام والاستقرار من خلال وقف الهجمات وحفظ الأرواح ومنع موجات النزوح وعودة الحياة إلى طبيعتها”.

وأضافت “نلاحظ منذ البدء بتطبيق الهدنة في ليبيا وإدلب أن الأطراف ملتزمون بوقف إطلاق النار والوضع هادئ باستثناء عدد من الحوادث الفردية”.