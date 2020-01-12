المشير حفتر التقى في روما وفد الولايات المتحدة الأمريكية

التقى وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يوم الخميس في روما، وحسب بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا فقد أكد الوفد الأمريكي، الذي ضم مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المغاربية والمصرية، أكدوا الأهمية الحاسمة للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة.

وعبر المسؤولون الأمريكيون عن قلق الإدارة الأمريكية البالغ إزاء التدخل الأجنبي في ليبيا، مؤكدين دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، وتعزيز الجهود الملموسة لتفكيك الميليشيات، ومنع العناصر المتطرفة التي تسعى إلى استغلال المرحلة الانتقالية في ليبيا من الحصول على سلطة سياسية.

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