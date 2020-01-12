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الشاطر: دعوة سلامة لإستئناف الحوار بين مجلسي الدولة والنواب خدعة لانقاذ حفتر

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر أن دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لاستئناف الحوار بين مجلسي النواب والدولة هي خدعة جديدة يمارسها لينقذ “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) من الهزيمة والانهيار.

الشاطر وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت قال إن سلامة يصارع الزمن لتكريس ما وصفه بـ” حكم العسكر ” ولم تواته الشجاعة لتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقة ويلوم مجلس الأمن بأنه مفكك ويسعى إلى ترميمه بعد أن ضلله في العديد من إحاطاته حسب زعمه.

وبيّن الشاطر أن المبعوث الأممي أربك العديد من التفاهمات بين وفدي المجلسين في آخر اجتماعات لهما في تونس وأغلق باب الحوار بينهما بعد أن زرع الفتنة، وفق قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • يا شيبة النحس يا فاسد يا ذيوث. سيدك حفتر مش محتاج لمن يدعمه يا سفيه اغلب الليبيين مؤيدين للمشير حفتر لانه راجل و لم يخن وطنه وهو القائد العام للجيش العربي الليبي. اما انتم يا فروخ الحرام يا شواذ عابيين علي كمشة مرتزقه و مليشيات و مستعدين تتنازلوا علي شرفكم مقابل ان تحكموا. اما انت فإننا نري ان نهايتك ستكون ماساويه يا خنزير يا منجوس

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