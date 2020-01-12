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عقيلة يلتقي رئيس البرلمان المصري في القاهرة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال سيلتقي اليوم مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له.

وقال وهدان في تصريح لـ “اليوم السابع” إن اللقاء سيناقش آخر التطورات في الملف الليبي مشيرا إلى أنه إذا كان هناك خلافات على حكومتين في ليبيا فهناك جيش واحد وهو الجيش الوطني ومطالبا القبائل العربية جميعها بدعمه.

وكان مجلس النواب المصري قد حذر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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