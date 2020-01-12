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جماعة الإخوان: على سلامة لملمة مجلس النواب قبيل الحوار

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014 سعد الجازوي إن على المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لملمة مجلس النواب قبيل جمع الأطراف الليبية للحوار كي تكون خطواته صحيحة وقانونية.

الجازوري وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت أضاف:” إذا قام سلامة بجمع الأطراف الليبية مع من سيجري محادثاته إذا كان الكتلة الكبيرة الآن هي في طرابلس فعدد النواب فاق الـ 65 عضواً ولا يتجاوز نواب طبرق 30 “، مؤكدا أنه إلى الآن لم تصلهم دعوة بهذا الخصوص.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ياحمار نواب طرابلس مرتزقة تجمعوا حول المصرف المركزى ولو حررها الجيش الوطنى سيهرولوا نحوه فهم نهاب وليسوا نواب بخلاف نواب طبرق الواحد بعشرة من الخوان ولقد قال سلامة من قبل انه لا يعترف بمجلس نوام طرابلس الموازى ولو كان مجلس النواب داعم للخوان من البداية ما انقلبوا عليه واحرقوا طرابلس اليس هذا المجلس وبتصاب قانون هو من اعطى الثقة لحكومة عبدالله الثنى ولم يمنحها لاى حكومة اخرى بعده وبالتالى هى الشرعية حتى الان اليس هذا البرلمان من منح الثقة لقائد الجيش الوطنى بنصاب قانونى فلماذا انقلبتم عليه ياخوان هل تظنون على انكم ستظلوا فى السلطة الا الابد كان غيركم اشطر فى مصر والسودان فى النهاية مكانكم السجون ولن ينفعكم احد بمجرد فقدكم للسلطة

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  • ما احلاه الكف اللي طرقع فوق خد الغنوشي في تونس جايك كف زيه بس ما تستعجلش علي رزقك والنواب اللي تحكي عليهم كلهم عاهات زيك واحرف منك وعار علي ليبيا واهلها

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