المستشار عقيلة صالح يلتقي رئيس البرلمان المصري في القاهرة

العنوان_القاهرة

أكد وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال سيلتقي اليوم مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له.

وقال وهدان في تصريح لـ “اليوم السابع” إن اللقاء سيناقش آخر التطورات في الملف الليبي مشيرا إلى أنه إذا كان هناك خلافات على حكومتين في ليبيا فهناك جيش واحد وهو الجيش الوطني ومطالبا القبائل العربية جميعها بدعمه.

وكان مجلس النواب المصري قد حذر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.