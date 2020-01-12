منظمة حقوقية تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار والتهدئة، وإنهاء جميع العمليات العسكرية ، في مدينة طرابلس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن إعلان وقف إطلاق النار يأتي “استجابة للمساعي والجهود والنداءات والدعوات الإقليمية والعربية والافريقية والدولية والاممية، وبما يسهم في استئناف المفاوضات والحوار السياسي فيما بين أطراف النزاع المسلح وأطراف الأزمة السياسية في ليبيا، من أجل الدفع باتجاه إيجاد حل شامل للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وبما يضمن معالجة للجوانب الاقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية ، وفي مقدمتها التوزيع العادل للموارد الاقتصادية والثروات وحل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا، وبما يضمن كذلك استعادة الاستقرار وإحلال السلام”.

وطالبت اللجنة“جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس بالامتثال الفوري لوقف إطلاق النار والتهدئة، حيث يشكل وقف إطلاق النار والتهدئة عنصر أساسي لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات وتأمين ممرات إنسانية أمنة لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع”.

ودعت“اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع وسائل الإعلام الليبية والمدونين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بوقف جميع الحملات الإعلامية التحريضية، والامتناع عن التحريض بمختلف أساليبه وأشكاله وصوره”.