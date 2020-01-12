هدوء حذر يسود طرابلس بعد إعلان “الهدنة”

تعيش طرابلس اليوم صباحاً غير عادي، هادئ لا رصاص فيه ولا قذائف، هكذا طغى المشهد على المدينة بعد أن تم إعلان وقف إطلاق النار من قبل القيادة العامة للجيش الوطني وتلاه إعلان مماثل من قبل المجلس الرئاسي.

وقالت القيادة العامة في بيان لها أمس أن وقف إطلاق النار بالمنطقة الغربية يبدأ اعتبارا من الساعة الثانية عشر منتصف الليل مشترطة التزام الطرف المقابل بوقف إطلاق النار وإلا سوف يكون الرد قاسيا على خرق الهدنة.

بعد ساعات من هذا الإعلان وافق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على وقف القتال واضعا عدة نقاط منها إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لاتخاذ إجراءات تكفل وقف إطلاق النار برعاية البعثة الأممية. ودعم المسار السياسي من خلال مؤتمر برلين الذي يعزز إقامة مؤتمر ليبي يضم جميع الأطراف مع حقهم في الرد على أي هجوم.

البعثة الأممية بدورها سارعت إلى الترحيب بهذا الإعلان معربة عن أملها في التزام كافة الأطراف بوقف القتال وفتح المجال لحوار ليبي ليبي مؤكدة استعدادها الوقوف مع الليبيين ومساعدتهم في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية.

اليوم وبعد كل ما حصل يصبح الليبيون على أمل أن تنتهي كافة الخلافات ويفتح الطريق أمام الجهود التي تسعى إلى بناء الدولة وإبعاد الفوضى عنها بكافة أشكالها.

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