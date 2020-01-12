لجنة العمليات بشركة الواحة تعقد اجتماعا فنيا طارئ

عقدت لجنه العمليات بشركة الواحة بحضور احمد عمار رئيس مجلس الاداره والمدراء العموم ولجنه العطاءات والمشتريات اجتماعا فنيا طارئ ،تمت فيه مناقشه أعمال الشركه وسبل تنفيذ الاعمال المتوقفة وإستكمال المشاريع التي تم إنجازها عام سابق بشكل كلي .

وأكد مجلس الاداره علي ضروره تطبيق مبادئ السلامه والحفاظ علي الأرواح والممتلكات بجميع مواقع العمل وعلى ضروره استمرار الإنتاج ومتابعه الاعمال بكافه الحقول وتوفير المستلزمات من قطاع غير ومواد اللازمه لدعم الأنتاج بشكل عاجل.

وفيما يخص الأتصالات التي شكلت عائقا كبيرا ،اكد الجميع علي ضروره توفير إتصال مستمر بين جميع الحقول التي تتبع الشركه والميناء النفطي والمواقع بالمدن لتذليل الصعاب وسرعه توفير المعلومة والأستجابه لإي طارئ.