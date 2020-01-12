كتلة هوائية باردة تقترب من ليبيا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق ليبيا ستتأثر بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا ستؤدي إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة بداية من مساء اليوم.

وأشار إلى أن السحب الممطرة ستتكاثر على بعض مناطق الجنوب والوسط والشمال، وفرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة يوم الغد خاصة على مناطق “سبها – الجفرة – الفقها – مرزق – القطرون” والمنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت والدواخل خاصة “القريات – الشويرف – أبونجيم”.

ومن المتوقع أن تكون الفرص جيدة لتساقط زخات الأمطار، الثلاثاء، على مناطق الشمال الشرقي مما يؤدي لتجمع المياه داخل المدن السكنية والأماكن المنخفضة والسيول وجريان بعض الأودية المحلية عليه يرجى أخد الحيطة والحذر.

وحول ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها، الأحد، فقد أوضح المركز الوطني للأرصاد أنها ستتراوح ما بين 15 إلى 21 درجة مئوية، وما بين 11 إلى 14 درجة مئوية على المناطق الجبلية وتسجل انخفاضاً ملحوظاً، الاثنين، خاصة على مناطق الجنوب الغربي.

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